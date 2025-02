Viel los vor Fasching/Karneval

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 28.02.-02.03.2025

Vor dem Karnevals- bzw. Faschingstagen wird es am Wochenende voll auf den Fernstraßen in Deutschland. Vielerorts wird "voll" gleichbedeutend mit Stau sein. Die aktuelle ADAC-Prognose.

A 1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

A 2 Magdeburg – Braunschweig

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Nürnberg – München

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Heilbronn – Stuttgart

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Autofahrer müssen am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Besonders betroffen sind die Hauptreiserouten in Richtung Alpen sowie die Rückreiserouten aus den Wintersportgebieten. Grund ist der Ferienbeginn in Bayern und Teilen Baden-Württembergs sowie das Ferienende in Sachsen, dem Saarland und Teilen der Niederlande.Zu den am stärksten belasteten Abschnitten gehören:In Österreich ist die Brennerautobahn ist seit Jahresbeginn im Bereich Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Samstage und einige Sonntage sind bei guten Wetterverhältnissen davon ausgenommen. Bei Schneefall kann die Zweispurigkeit nicht umgesetzt werden, da die äußeren Fahrspuren der Brücke nicht mit schweren Winterdienstfahrzeugen befahren werden können. In Tirol gelten entlang der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route an den Wochenenden bis Ende April Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Auf der Tauernautobahn befindet sich eine Großbaustelle der Tunnelkette Golling - Werfen. Die Tunnel sind nur einspurig befahrbar, und für den Durchgangsverkehr gelten Abfahrtssperren.Verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland können zu Verzögerungen führen. Betroffen sind unter anderem die Grenzübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).