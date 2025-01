Neues SUV-Coupé kommt als DS N°8 / »DS Automobiles«-Schriftzug am Heck

DS-Topmodell führt veränderte Modellbezeichnung ein

Mit der bevorstehenden Premiere des künftigen Topmodells ändert DS die Modellbezeichnungen und deren Darstellung am Fahrzeug. Wieder einmal.

Stellantis Das künftige DS-Flaggschiff wird als DS N°8 eingeführt und auf das Logo am Heck verzichten

DS startet die PR-Aktivitäten für das neue Flaggschiff mit der Ankündigung dessen Namens. Das elektrisch angetriebene SUV-Coupé, laut Marketing über dem DS9 angesiedelt, wird demnach unter dem Namen DS N°8 verkauft. N° ist die französische Abkürzung für Numéro (Nummer).Damit solle die Positionierung im Luxussegment betont werden, heißt es begleitend, die französische Modellbezeichnung unterstreiche die Eleganz und Zeitlosigkeit des neuen Fahrzeugs. Die weiteren Baureihen sollen zu einem nicht genannten Zeitpunkt der angepassten Nomenklatur folgen. Bereits im Frühjahr hatte DS eine neue optimierte Nomenklatur für die Ausstattungslinien eingeführt (Autokiste berichtete). Ganz neu ist die Nummer-Idee indes nicht: Bereits 2012 hatte DS die 9er-Studie als "Numéro 9" vorgestellt; Smart nutzt das Hashtag-Zeichen # entsprechend.Die ersten DS-Fahrzeuge erschienen noch mit dem Citroën-Logo vorne und dem Citroën-Schriftzug hinten. Später durften die Modelle das eigene Logo tragen. Künftig nun wird nur noch an der Front das DS-Logo prangen, während die Marke dieses hinten (wie etwa auch Skoda und Volvo) durch einen "DS Automobiles"-Schriftzug in gesperrt gesetzten Versalien ersetzen wird. Darunter steht dann – deutlich schmaler in der Erscheinung – die neue Modellbezeichnung.Dabei sei das hochgestellte ° wie eine Diamantspitze gestaltet, dies stehe symbolisch für Raffinesse und Handwerkskunst der Fahrzeuge, fabuliert der Autobauer, und weiter ernsthaft auch, dass die getrennte Kennzeichnung "die Unterscheidung zwischen Marke und Modell" verdeutliche und den "Fortschritt in Richtung elektrischer Zukunft" widerspiegele. Hoffentlich wird das Auto nicht so cringe.