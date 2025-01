Mehrheitsübernahme per Anfang 2025

HUK-Coburg kauft Pitstop

Irgendwas mit Autos zu machen, reicht vielen heute nicht mehr – Mobilität als Ganzes ist das Ziel. Auch der größte Kfz-Versicherer drängt vor diesem Hintergrund in neue Geschäftsbereiche: Die HUK-Versicherung versichert Autos künftig nicht nur, sondern erledigt auch deren nötige Boxenstopps.

Pitstop Die Pitstop-Werkstätten gehören ab Anfang 2025 zur HUK-Coburg-Versicherung

Die HUK-Coburg Mobilitätsholding GmbH, eine Tochter der HUK-Coburg, übernimmt die Mehrheit an der Werkstattkette Pitstop mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Vorbehaltlich der notwendigen behördlichen Zustimmungen werde die Versicherungsgruppe ihre seit 2022 bestehende Beteiligung zum 2. Januar 2025 von 25,1 % auf 84,9 % aufstocken, heißt es in einer Mitteilung.Bridgestone bleibt mit 15,1 % Minderheitsgesellschafter. Stefan Kulas, der die bisherige Mehrheit an der Pitstop.de GmbH hielt, hat diese abgegeben, bleibt aber in der Geschäftsführung. Dr. Florian Riedel, bisher verantwortlich für das Beteiligungs- und Kooperationsmanagement bei der HUK-Coburg, rückt in die Geschäftsleitung auf. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Durch die Mehrheitsbeteiligung vollziehe man konsequent den nächsten Schritt in der Ausrichtung der HUK-Coburg als Serviceanbieter rund um Mobilität, sagt HUK-Chef Klaus-Jürgen Heitmann. Angesichts zukünftiger Veränderungen bei privater Mobilität sei es essenziell, für die Kundschaft "relevant" zu bleiben. "Mit dem nun breiteren Spektrum an Dienstleistungen rund um das Auto sind wir direkt an der Kundenschnittstelle, die über das Versicherungsgeschäft hinaus geht."Pitstop besteht seit 1971 und unterhält nach eigenen Angaben rund 300 Filialen in etwa 200 Städten. Die Mitarbeiterzahl beträgt 1.300.