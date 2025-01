Neues Modell auf AMG.EA-Basis startet in die Testphase

AMG entwickeltes erstes eigenes SUV

SUVs mit AMG-Label kennt man im Mercedes-Angebot zur Genüge, eigene Fahrzeugentwicklungen sind nichts Neues mehr, und auch Elektroantrieb ist bei der Performance-Marke angekommen. Nun wollen die Affalterbacher alle drei Aspekte vereinen: Das erste "echte" AMG-SUV mit E-Power macht sich warm.

Mercedes-AMG entwickelt erstmals in seiner 57-jährigen Geschichte von Grund auf ein eigenes SUV. Der erste Offroader „Born in Affalterbach“ baut auf der eigenen elektrischen High-Performance-Plattform AMG.EA auf. Noch in diesem Winter werden Entwicklungsfahrzeuge die ersten Erprobungsfahrten absolvieren, heißt es.Performance-SUVs sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des AMG-Portfolios. Bereits vor 25 Jahren begann mit dem ML 55 AMG die Geschichte. Heute bietet Mercedes-AMG mit GLA, GLB, GLC, GLE, GLS und EQE SUV insgesamt sechs SUV-Baureihen an, außerdem den G 63.Beim aktuellen SUV-Projekt entwickelt Mercedes-AMG zum ersten Mal die gesamte Fahrzeug-Architektur selbst. Der Full-Size-SUV wird dabei auf der vollelektrischen Plattform AMG.EA stehen - nach dem ebenfalls selbst entwickelten AMG-Modell auf Basis des kommenden CLA. Es dürfte sich demnach um eine Abwandlung des nächsten GLA handeln. Weitere Eigenentwicklungen sind der aktuelle GT und der SL, der erste GT und der SLS.AMG-Chef Michael Schiebe, der auch die Geschäftsbereiche G-Klasse und Mercedes-Maybach führt, kündigt einen "absolut faszinierenden Hochleistungs-Offroader" an. Es gelte dabei die Losung: "AMG First, EV Second". "Das heißt: Die Fahrzeuge werden nicht nur hervorragende EVs, sondern überzeugen vor allem auch bei klassischen AMG-Tugenden wie Emotion und Performance."