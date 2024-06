Weniger Kraft, Gewicht und Heckantrieb sorgt für minimal mehr Reichweite

Audi: Neues Q6-Basismodell

Noch bevor die ersten Modelle ausgeliefert sind, erweitert Audi das Modellangebot des Q6 e-tron. Der ist jetzt auch mit reinem Heckantrieb lieferbar, was die Sache etwas langsamer, aber auch günstiger macht. Und minimal ausdauernder.

Audi Audi bietet den Q6 e-tron jetzt auch mit Heckantrieb an, was den Preis auf unter 70.000 Euro drückt

"Q6 e-tron performance" heißt das neue Basismodell des Ingolstädter Hoffnungsträgers. Während der Akku mit seinen netto 94,9 kWh Kapazität dem des quattro-Modells entspricht, haben die Audianer die Leistung von 388 auf 306 PS (326 PS im Launch-Control-Modus) gesenkt, die Vorderachse ihres Antriebs beraubt und dadurch das Gewicht um 125 auf 2.275 Kilo gesenkt - und so die Reichweite erhöht.Der Fortschritt durch diese Technik fällt allerdings nicht allzu groß aus: 641 Kilometer lautet die neue Norm-Reichweite, das sind gerade einmal 16 Kilometer mehr als beim Quattro.Interessant ist die neue Basis damit vor allem über ihren Preis. Bei 68.800 Euro geht es los, das sind 5.900 Euro weniger als für den Quattro aufgerufen werden. Wer Audi kennt, kennt auch die sehr zurückhaltende Serienausstattung: Auch für die Basis sollten realistisch über 80.000 Euro eingeplant werden. Zu einer möglicherweise geänderten Ausstattung hat sich Audi nicht geäußert, nachprüfbar ist es mangels entsprechender Listen nicht mit überschaubarem Aufwand.Ausgeliefert wird das neue Basismodell im dritten Quartal, heißt es. Zum Vergleich: Ein 20.000 Euro günstigeres und 347 PS starkes Tesla Model Y mit 600 km Reichweite ist in vier Wochen beim Käufer, made in Germany. Kaum konfigurierbar, technisch nicht ganz vergleichbar und von einer Firma mit einem Chef, der neuerdings sogar die Nähe zu Donald Trump sucht, muss man allerdings hinzufügen.