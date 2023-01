SUV bis zu sieben Plätzen soll Marke wiederbeleben

Neuer Renault Espace kommt im März

Der Renault Espace werde auslaufen, war neulich in manchen Medien zu lesen. Stimmt aber nicht, denn die nächste Generation erscheint schon in wenigen Wochen. Sie hat mit dem jetzigen Modell freilich vor allem eines gemeinsam – den Namen.

Renault Erstes Teaserbild: Der neue Renault Espace kommt im März 2023

ANZEIGE

Im März zeigt Renault den neuen Espace. Anders als bisher handelt es nicht um einen Van oder Crossover, sondern die sechste Generation ist ein SUV. Es wird als Fünf- und Siebensitzer angeboten werden. Das Auto basiert auf der CMF-CD-Plattform der Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi, konkret also auf Renault Astral und Nissan X-Trail, und dürfte mit elektrifizierten Antrieben, aber nicht vollelektrisch und auch nicht als Diesel erscheinen.Der Espace schlage ein neues Kapitel auf und werde die "Wiederbelebung der Marke Renault" verkörpern, heißt es seitens des Unternehmens. Das Fahrzeug werde den Spuren der vorherigen Espace-Generationen folgen und ihnen treu bleiben, da es vor allem komfortabel, innovativ und top-of-the-range sei.Mit dem neuen Espace wird Renault dann fünf verschiedene SUV im Angebot haben, vom Capture über Arkana, Austral und Koleos bis zum Espace. Gleichzeitig wird der Scénic auslaufen: In Frankreich ist er nicht mehr gelistet, in Deutschland ist aktuell nur noch die Grand-Version und die nur als konventioneller Benziner zu haben. Die Zukunft von Twingo, Clio und Mégane ist mindestens ungewiss, die erfolgreiche Zoe wird ohne Nachfolger auslaufen.Keine Frage, Renault könnte eine "Wiederbelebung" gut vertragen, zumal die Konkurrenz von Peugeot & Co. deutlich besser aufgestellt ist. Dass diese aber ausgerechnet mit dem großen und teuren Espace gelingen wird, scheint jedoch fraglich: Eine gute Entwicklung hat der Konzern aktuell nur bei Dacia.Im November 2023 feiert der Espace seinen 40. Geburtstag. Zum 20. Geburtstag hatte er bei uns eine Fotostrecke bekommen