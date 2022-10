Starker Herbstreiseverkhr wegen Ferien und Feiertagen

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 27.10.-01.11.2022

Herbstferien plus Feiertage sorgen am kommenden Wochenende deutschlandweit für erhöhtes Verkehrsaufkommen und Behinderungen. Die Lage im Überblick.

Großräume Hamburg, Berlin und München

Fernstraßen zur und von Nord- und Ostsee

A1 Bremen – Hamburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Nürnberg – Heilbronn

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte und Hamburg – Flensburg

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A24 Hamburg – Berlin

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Deutlichen Herbstreiseverkehr erwartet der ADAC am kommenden Wochenende. In Bayern und Baden-Württemberg beginnen jetzt die Herbstferien, in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland startet die zweite Ferienwoche. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande stehen die Zeichen auf Ferienende und damit Rückreiseverkehr.Die zwei regionalen Feiertage Reformationstag am Montag, 31. Oktober (in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein), und Allerheiligen am Dienstag, 1. November (in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland), werden für zusätzlichen Kurzurlauberverkehr auf den Autobahnen sorgen. Die meisten Staus sind zu erwarten rund um die Ballungsräume und an den zahlreichen Baustellenengpässen. Aktuell gibt es 1.016 Autobahnbaustellen in Deutschland.Auf folgenden Abschnitten besteht laut ADAC die größte Staugefahr:Auch im benachbarten Ausland ist die Herbstreisewelle auf den Straßen spürbar. Aber: Lange und viele Staus dürften jedoch eher die Ausnahme bleiben. In der Schweiz und Österreich ist der Dienstag, 1. November, ebenfalls Feiertag. Vor allem die Strecken zu den Bergwanderzielen sind am langen Wochenende staugefährdet. Dazu zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route. Allenfalls kurze Wartezeiten sollten an den Grenzen, darunter Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) eingeplant werden.