Audi-Mann beginnt im Juni 2022 auch als Pkw-Europachef

Ford Deutschland: Martin Sander übernimmt

Nach dem überraschenden Wechsel von Ford-Chef Gunnar Herrmann in den Aufsichtsrat hat der Autobauer einen neuen Chef verpflichtet. Der übernimmt gleich zwei Positionen, fängt aber erst Mitte des Jahres an, weil er gerade noch andere Autos verkauft.

Ford Martin Sander wird neuer Chef von Ford Deutschland und verantwortet zusätzlich das Pkw-Geschäft in ganz Europa

Martin Sander wird neuer Chef der Ford-Werke GmbH und übernimmt gleichzeitig die Verantwortung für das Pkw-Geschäft der Marke in ganz Europa. Mit der Bündelung der Führungspositionen will Ford seine überfällige Transformation in Sachen Elektrifizierung und Digitalisierung "noch schneller" vorantreiben. Man werde den Kunden "ikonische, vollständig elektrifizierte und vernetzte Personenkraftwagen" liefern, heißt es.Sander folgt als General Manager Passenger Vehicles auf Roelant de Waard, sowie als Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung auf Gunnar Herrmann, die sich wie berichtet Ende letzten Jahres entschieden haben, in den Ruhestand bzw. in den Aufsichtsrat zu wechseln. Er ist Europa-Chef Stuart Rowley unterstellt.Aktuell leitet Sander den Europa-Vertrieb von Audi. Er ist bereits seit 25 Jahren im VW-Konzern tätig. Offiziell beginnt Sander zum 1. Juni 2022 in Köln, wo sowohl Ford Deutschland als auch Ford Europa ihre Zentrale haben und wo der Autobauer im vergangenen Jahr mit dem Aufbau des Cologne Electrification Centers die größte Investition in seiner europäischen Firmengeschichte umzusetzen begonnen hat. 2023 sollen die ersten vollelektrischen Ford in Köln vom Band laufen; sie basieren auf der Plattform von VW.