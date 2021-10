Herbstferien und regionale Feiertage ohne großen Einfluss

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 29.10.-01.11.2021

Trotz Herbstferien-Beginn in Bayern und Baden-Württemberg, der zweiten Ferienwoche in Thüringen sowie dem Ende der Ferien in Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland erwartet der ADAC ein überschaubares Verkehrsaufkommen für das kommende Wochenende.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume München und Stuttgart

A 1 Euskirchen – Köln und Hamburg – Bremen

A 3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A 5 Karlsruhe – Basel

A 6 Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Würzburg – Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg

A 61 Koblenz – Mönchengladbach

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Autofahrer können zum Monatswechsel vielerorts mit weitgehend freien Straßen und wenig Staus rechnen. Die Anzahl der Baustellen nimmt ab und auch der Reiseverkehr ist vergleichsweise verhalten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo nach dem Wochenende noch zwei Tage schulfrei sind, dürfte dies der Fall sein.Die zwei regionalen Feiertage, der Reformationstag am 31. Oktober (in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) sowie Allerheiligen am 1. November (in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland) werden den Kurzurlauberverkehr vermutlich ebenfalls nur wenig ankurbeln. An Allerheiligen gilt in den Feiertagsländern prinzipiell ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Doch noch bis Ende November gelten großzügige Ausnahmeregelungen vor allem wegen der Flutkatastrophe im Sommer.Die wichtigsten Staustrecken (beide Richtungen):Auch im benachbarten Ausland ist die Verkehrslage an diesem Wochenende überwiegend entspannt; der Herbstreiseverkehr ist deutlich schwächer als an den Vorwochenenden. An den Grenzen ist mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen.