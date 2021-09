Herbstferien-Beginn in drei Bundesländern

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 01.-03.10.2021

Nach dem Sommerverkehr kommt der Herbstverkehr: Doch trotz ferienbeginns in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dürften die Staulängen bei Weitem nicht die Dimensionen des Sommers erreichen, erwartet der ADAC.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und München

A 1 Euskirchen – Köln und Hamburg – Bremen

A 3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Würzburg – Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg

A 24 Hamburg – Berlin

A 61 Koblenz – Mönchengladbach

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Ein Großteil der Deutschen wird seinen Herbsturlaub wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verbringen. Besonders staugefährdet sind daher die Straßen in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge und zu den Küsten. Am bundesweiten Feiertag am Sonntag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), wird sich dort bei schönem Wetter das Verkehrsaufkommen entsprechend erhöhen. Auch die zahlreichen Baustellen können den Verkehrsfluss lähmen - derzeit gibt es knapp 1.000 davon auf Deutschlands Autobahnen.Die wichtigsten Staustrecken (beide Richtungen):Auf den Fernstraßen der Alpenländer bleiben trotz Ferienbeginns in deutschen Bundesländern und anderen Ländern große und lange Staus aus, auch wenn neben etlichen Herbsturlaubern auch viele Autofahrer auf dem Weg zum Bergwandern unterwegs sind. Lebhaft wird es am ehesten auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route. An den Grenzen ist mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen. 30 Minuten sollten laut ADAC einkalkuliert werden.