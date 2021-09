Urlauber, Berufsverkehr und Brummis belasten die Straßen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 03.-05.09.2021

Die Verkehrssituation auf den deutschen Autobahnen bessert sich wieder – allerdings nur ganz langsam. Auch am kommenden Wochenende müssen sich Autofahrer auf zusätzlichen Zeit- und Nervenbedarf einstellen.

Fernstraßen Richtung Nord- und Ostsee und zurück

A 1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg

A 4 Bad Hersfeld – Erfurt

A 5 Basel – Karlsruhe

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A 8 Salzburg – München – Stuttgart

A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 72 Hof - Leipzig

A 81 Singen – Stuttgart

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Vor allem im Süden müssen Reisende nach wie vor mehr Fahrzeit einplanen, prognostiziert der ADAC mit Blick auf das kommende Wochenende. Bayern und Baden-Württemberg haben jeweils noch eine Woche Ferien, in Thüringen und dem Süden der Niederlande enden sie am Wochenende. Gleichzeitig sind vor allem bei schönem Wetter zahlreiche Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs.Zusätzlich drohen deutschlandweit besonders am Freitagnachmittag auf allen Autobahnen rund um die Ballungszentren und an Baustellen Verzögerungen. Dies nicht nur, aber auch bedingt durch das nun wieder ausgelaufene saisonale Lkw-Fahrverbot an Samstagen: Es sind wieder mehr Brummis unterwegs.Die wichtigsten Staustrecken (beide Richtungen):Auch auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland ist am Wochenende wieder viel los. So voll wie in den Vorwochen wird es aber nicht mehr. In den österreichischen Bundesländern Burgenland, Wien und Niederösterreich enden die Sommerferien, in den übrigen eine Woche später. Auf den Autobahnen in Richtung Süden trifft man vor allem Späturlauber und Bergwanderer. Zu den Problemstrecken im Ausland zählen klassische Urlauberrouten wie Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route, die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten und die Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer.Die Grenzwartezeiten dürften etwas kürzer ausfallen als noch am vorherigen Wochenende. Ein Zeitpolster von ca. einer Stunde sollten Reisende aber haben, vor allem im Balkantransit.