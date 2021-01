C1 und 108 laufen aus / Künftig Fertigung auch des Yaris

Toyota übernimmt Gemeinschaftswerk in Tschechien komplett

Bislang bauen Peugeot/Citroën und Toyota ihre Kleinstwagen zusammen in einem Gemeinschaftswerk in Tschechien. Doch ist es ein offenes Geheimnis, dass die beiden französischen Modelle ersatzlos auslaufen werden. Im Vorgriff darauf hat Toyota jetzt die Produktionsstätte komplett übernommen.

Toyota Im nun eigenen Werk in Tschecien wird Toyota künftig auch den Yaris (rechts) bauen

ANZEIGE

Zum 1. Januar 2021 ist das im Jahr 2002 gemeinsam von Toyota und der PSA-Gruppe gegründete Joint-Venture-Produktionswerk (TPCA) vollständig in das alleinige Eigentum von Toyota Motor Europa (TME) übergegangen. Das teilte Toyota mit, ohne Details zur Transaktion zu nennen.Der neue, markentypische Name „Toyota Motor Manufacturing Czech Republic“ (TMMCZ) wurde am Neujahrstag bei einer Eröffnungsfeier bekannt gegeben.Das Werk Kolin stellt seit 2005 die Modelle Citroën C1, Peugeot 108 und Toyota Aygo her, die zunächst fortgesetzt wird. Die PSA-Gruppe wird beide Fahrzeuge ohne Nachfolger auslaufen lassen, weil sie für künftige Abgasvorschriften respektive eine Elektrifizierung zu teuer erscheinen und sich das A-Segment mit sinkender Nachfrage konfrontiert sieht. Außerdem hat PSA im Zuge der Fusion mit FCA künftig Zugriff auf die Fiat-Expertise in dieser Klasse.Toyota arbeitet indes offenbar an einem Aygo-Nachfolger, der wohl auf der neuen globalen Architektur TNGA aufbauen wird, für deren Verwendung das Werk inzwischen vorbereitet wurde. Als erstes TNGA-Modell soll in Kolin ab der zweiten Jahreshälfte zunächst der Yaris gebaut werden.TMMCZ ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitern wegen der Škoda-Dominanz nicht der größte Autobauer in Tschechien, wohl aber ein schon jetzt nicht unbedeutender.