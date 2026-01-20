Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 20.01.2026

Ruhiges Verkehrswochenende / Staugefahr in Richtung Alpen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 23.-25.01.2026

Keine Feiertage oder Ferien, kaum Bautätigkeit: Für Autofahrer verspricht das kommende Wochenende weitgehend normalen Verkehrsfluss. Voller wird es lediglich auf den klassischen Wintersport-Routen.

A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A7 Hannover – Kassel – Fulda – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Eine insgesamt entspannte Verkehrslage erwartet der ADAC für das vierte Januar-Wochenende. Einzelne Behinderungen sind dort zu erwarten, wo Dauerbaustellen eingerichtet sind, sowie durch Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und Mittelgebirge kommen. Wintersportler steuern weiterhin die Skigebiete an, was auf den klassischen Routen in den Süden zeitweise zu stockendem Verkehr führen kann. Am Sonntagnachmittag muss zudem mit Rückreiseverkehr aus den Wintersportregionen gerechnet werden.Behinderungen dürften auf folgenden Abschnitten auftreten:Die Verkehrslage bleibt in Österreich aufgrund von Baustellen auf der A10 Tauern-Autobahn, der A12 Inntal-Autobahn zwischen Imst und Kufstein sowie der A13 Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner weiterhin angespannt. Außerdem ist rund um Kitzbühel mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Das Hahnenkammrennen, das noch bis Sonntag, den 25. Januar, stattfindet, sorgt insbesondere am Sonntagnachmittag und -abend für zusätzliche Abreisewellen vom Veranstaltungsort.In der Schweiz sind insbesondere die A1 Bern–Zürich–St. Margrethen, die A2 Luzern–Basel–Gotthard–Chiasso und die A3 Basel–Zürich–Chur betroffen. In Italien kommt es auf der A22 Brennerroute sowie auf den Zufahrtsstraßen aus dem Puster-, Grödner- und Gadertal sowie dem Vinschgau zu Verzögerungen.An den Grenzen kann es bei der Wiedereinreise zu stichprobenartigen Kontrollen kommen. Besonders betroffen sind die Autobahnübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim). Auch bei der Ausreise aus Deutschland wird teilweise kontrolliert, unter anderem an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Polen. Mit Staus ist vor allem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst zu rechnen.