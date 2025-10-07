Herbstferienstart sorgt für Staus

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 10.-12.10.2025

Nach dem Feiertagswochenende ist vor den Herbstferien: Auch am kommenden Wochenende werden Deutschlands Fernstrecken voll werden. Dies gilt vor allem an den Autobahn-Baustellen – und die gibt es mehr als zahlreich.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1/A3/A4 Kölner Ring

A1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

A2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg sowie Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

A31 Leer – Emden und Oberhausen – Gronau

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A72 Chemnitz – Hof

A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auf der Brennerautobahn (A13) sorgen umfangreiche Arbeiten an der Luegbrücke für Einschränkungen. Werktags steht meist nur eine Spur je Richtung zur Verfügung.

Entlang der Inntalautobahn (A12) und auf der Fernpass-Route gelten an Wochenenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

Auf der Reschenpass-Straße gibt es südlich von Pfunds Einbahnverkehr. Eine Umleitung über die Schweiz ist möglich.

Der Pfändertunnel (A14) wird saniert, ist an stark frequentierten Tagen und Wochenenden jedoch baustellenfrei.

Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

Die Herbstreisewelle rollt. Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende auf vielen Autobahnen zeitweise lebhaften Verkehr und Staus. Grund dafür ist der Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Hessen, Sachsen und Thüringen startet bereits in die zweite Ferienwoche. Auch in Teilen der Niederlande beginnen die Schulferien.Beliebte Reiseziele sind die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee. Bei schönem Wetter ist zudem mit stärkerem Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume zu rechnen. Rund 1.230 Autobahnbaustellen sorgen zudem für dichten Verkehr. Hinzu kommt der dichte Berufsverkehr am Freitag.Wer schlau ist und die Staus nachts umfährt, sollte mit Behinderungen und zusätzlichem Gefahrenpotential durch Nebel rechnen.Besonders belastete Abschnitte sind (beide Fahrtrichtungen):Auch im benachbarten Ausland muss mit zeitweise lebhaftem Reiseverkehr gerechnet werden. Besonders staugefährdet sind die Strecken zu den beliebten Wanderzielen in den Alpen. Engpässe drohen auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route.In Österreich wird derzeit an mehreren wichtigen Fernstraßen gebaut:Stichprobenartige Kontrollen können an den Grenzen zu Wartezeiten führen. Dies betrifft vor allem die Autobahnübergänge Suben (A3 Linz–Passau), Walserberg (A8 Salzburg–München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein–Rosenheim). Auch bei der Ausreise kann es an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Polen zu Verzögerungen kommen, beispielsweise an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst.