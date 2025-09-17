Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Fahrerin hält nichts von Ladungssicherung

Panorama: Ein Pony im Kofferraum

Meldungen über ungewöhnliche Ladungen gibt es immer wieder. Die neueste davon ist besonders kurios: Eine Frau transportiert – mir nichts Dir nichts – ein Pony im Kofferraum. Und findet das völlig okay.
Polizei Aachen
Lustig, aber gefährlich: In Aachen hat
eine Frau ein Pony im Pkw-Kofferraum transportiert
Ein ungewöhnlicher Anblick beschäftigte einen Polizisten der Polizei in Aachen bereits Anfang September (03.09.2025). Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, stellte er bei einer Verkehrskontrolle fest, dass eine Autofahrerin ein Pony im Kofferraum ihres Autos transportierte. Das Bild, das sich ihm bot, wird er wohl so schnell nicht vergessen: Die Rückbank in dem pinken, laut Foto eher älteren und ungepflegten Auto war umgeklappt. Darauf war ein Teppich ausgelegt – und auf dem Teppich stand ein weißes Pony.

Während das Pony wohl auch wegen eines mitgeführten Eimers an Proviant laut Polizei "tiefenentspannt" wirkte, gelang dies der Fahrerin nicht. Ein angebotenes Verwarngeld von gerade einmal 35 Euro wollte sie nicht bezahlen. Ihrer Meinung nach war das Pony mit einem Führstrick an einem Metallbügel im Auto angebunden und damit ausreichend gesichert. Diese Meinung teilten die Ordnungshüter natürlich nicht. Sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Die Polizei Aachen hat die Geschichte auch veröffentlicht, um an das Thema Ladungssicherung zu erinnern. Crashtests des ADAC im Jahr 2024 hätten gezeigt, dass ungesicherte oder falsch gesicherte Gegenstände bei einem Frontalaufprall bei 50 km/h das 50-fache ihres Eigengewichts entwickeln können. Nimmt man an, dass das Pony 150 kg wiegt, die Autofahrerin mit 50 km/h fährt und es zum Crash kommt, dann würde das Pony plötzlich bis zu 7,5 Tonnen wiegen und – weil das Seil so etwas im Zweifel nicht aushält – ruckartig nach vorne geschleudert werden. Das Ergebnis für Mensch, Tier und auch für andere Verkehrsteilnehmer ist dann absehbar.
Panorama: Taube schützt Schnellfahrer Panorama: Hoffnungslos überladener Mercedes Panorama: Unbekannte pflanzen Baum vor Radarfalle
