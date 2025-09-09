Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg enden
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.09.2025
Der Sommer geht schon wieder dem Ende zu, entsprechend endet auch die Sommer-Stausaison am nächsten Wochenende.
Mit noch einmal richtig viel Trubel vor allem im Süden.
Für das dritte September-Wochenende rechnet der ADAC mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und zahlreichen Staus
– besonders in Süddeutschland. Grund dafür ist das Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg. Zumindest bei gutem Wetter
kommt Ausflugsverkehr hinzu. Mehr als 1.200 Autobahn-Baustellen bundesweit verschärfen das Verkehrsgeschehen zusätzlich.
Folgende Autobahn-Abschnitte sind besonders staugefährdet (beide Richtungen):
-
Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee
-
A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
-
A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt
-
A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg
-
A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
-
A7 Flensburg – Hamburg
-
A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg
-
A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
-
A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig
-
A93 Kufstein – Inntaldreieck
-
A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
-
A96 München – Lindau
-
A99 Umfahrung München
Die Hauptrouten im benachbarten Ausland sind ebenfalls abschnittsweise belastet. Zu den Problemstrecken zählen unter
anderem Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen
zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Reisende aus und in Richtung Nordeuropa, von und
nach Polen, Tschechien und den Niederlanden müssen ebenfalls etwas Geduld aufbringen.
Wie immer gilt: Wer nachts fährt und/oder die bekannten Autobahn-Hotspots umfährt, spart viel Nerven und Zeit.