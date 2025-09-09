Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg enden

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 12.-14.09.2025

Der Sommer geht schon wieder dem Ende zu, entsprechend endet auch die Sommer-Stausaison am nächsten Wochenende. Mit noch einmal richtig viel Trubel vor allem im Süden.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Für das dritte September-Wochenende rechnet der ADAC mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und zahlreichen Staus – besonders in Süddeutschland. Grund dafür ist das Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg. Zumindest bei gutem Wetter kommt Ausflugsverkehr hinzu. Mehr als 1.200 Autobahn-Baustellen bundesweit verschärfen das Verkehrsgeschehen zusätzlich.Folgende Autobahn-Abschnitte sind besonders staugefährdet (beide Richtungen):Die Hauptrouten im benachbarten Ausland sind ebenfalls abschnittsweise belastet. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Reisende aus und in Richtung Nordeuropa, von und nach Polen, Tschechien und den Niederlanden müssen ebenfalls etwas Geduld aufbringen.Wie immer gilt: Wer nachts fährt und/oder die bekannten Autobahn-Hotspots umfährt, spart viel Nerven und Zeit.