Erstmals ein Betriebsrat auf der Website eines großen Unternehmens

DaimlerTruck lässt den Betriebsrat auf die erste Seite

Es ist vor allem ein symbolischer Schritt – aber einer mit einer hohen ... Symbolwirkung: Bei Daimler Truck darf der Betriebsrat auf die Unternehmenswebsite. Das ist neu in der Branche.

DaimlerTruck Screenshot: DaimlerTruck verlinkt den Betriebsrat neuerdings auf der Startseite im Internet

ANZEIGE

Der Betriebsrat der Daimler Truck Holding AG verfügt seit einigen Tagen über einen eigenen Auftritt auf der Homepage des Unternehmens. Damit wollen Daimler Truck und die Arbeitnehmervertretung demonstrieren, welchen Stellenwert moderne und innovative Mitbestimmung in Zeiten von ESG (Environmental, Social, Governance) hat.Man betrete mit diesem Schritt "absolutes Neuland", heißt es. Bei keinem der 40 DAX-Unternehmen habe der Betriebsrat eine solche Plattform. Zu finden ist der Außenauftritt in der Navigationszeile unter dem Reiter Betriebsrat zwischen "Investoren" und "Events". Dort gibt es Informationen zur Mitbestimmung, der Betriebsratsarbeit und den aktuellen Konzern- und Gesamtbetriebsräten. Außerdem stellen die Betriebsratsgremien dort bei aktuellen Anlässen ihre Pressemitteilungen, Positionspapiere, Videos und weitere Materialien zur Verfügung.Mit dem Außenauftritt des Betriebsrats auf der Homepage verfüge man erstmals über eine eigene Plattform, durch die man die interessierte Öffentlichkeit, die Politik und Verwaltung, die Medien und vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen erreichen könne, sagt Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Daimler Truck. "Dass wir auf der Startseite des Unternehmens zu finden sind, hat hohe symbolische Bedeutung: Die Beschäftigten sind damit gleichberechtigte Stakeholder neben den Investoren und den Medien. Außerdem wird deutlich, dass ESG ohne moderne und aktive Mitbestimmung nicht nachhaltig erfolgreich sein kann."Jörg Howe, Generalbevollmächtigter für Kommunikation und Außenbeziehungen Daimler Truck, bezeichnete die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als das Rückgrat von Daimler Truck, daher sei deren Mitbestimmung ein hohes Gut. "Die Präsenz der Arbeitnehmervertretung auf unserer Unternehmensseite unterstreicht: Wir setzen auf eine moderne Mitbestimmung, denn die Transformation zum emissionsfreien Fahren können wir nur gemeinsam erfolgreich gestalten."Zum Start der Betriebsratsplattform gibt es den neuen Tätigkeitsbericht erstmals in Form einer Nachrichtensendung als Video und als ePaper. Im gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeitsbericht informiert der Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck über die eigene Arbeit in der Periode November 2021 bis Oktober 2022, dem Berichtsjahr der Arbeitnehmervertretung. Über einen QR-Code, der an allen Standorten, Werken und Niederlassungen bei Daimler Truck in Deutschland verteilt wird, können die Beschäftigten über alle mobilen Endgeräte bequem auf das Video und das ePaper zugreifen – ohne sich im Intranet einloggen zu müssen.