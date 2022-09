5000-Euro-Konstruktion für fast alle Modelle

Porsche bringt Dachzelt als Zubehör

Porsche erweitert sein Zubehör-Angebot um ein Dachzelt, das nicht nur auf die SUV, sondern auch auf die anderen Modelle passt. Dem Hersteller zufolge kann man dort die "Faszination Porsche hautnah erleben" – im wahrsten Sinne des Wortes.

Porsche Porsche bietet ein Dachzelt als Zubehör an, das auch auf den Elfer passt

Den Porsche in ein "Hotelzimmer für Naturliebhaber" verwandeln - so versteht Porsche sein neues Dachzelt. Montieren lässt sich die Hartschalen-Konstruktion auf dem Basisträger der Dachtransportsysteme von 911, Macan, Cayenne, Panamera und Taycan mit und ohne Dachreling.Die Zeltwände sind aus atmungsaktivem Baumwollmischgewebe gefertigt. Mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und einem separaten Verdeck für den Einstieg ist das Zelt auch für Regentage ausgelegt. Die Seitenwände zitieren die Flyline des 911 und sind mit einem Porsche-Schriftzug bedruckt. Innen gibt es ein isolierendes, gestepptes Futter in hellem Grau und am Kopfende eine Bergsilhouette. Zwei Seiten- und ein Dachfenster, Insektenschutz und Verdunkelung sind Standard, ebenso zwei Gasdruckdämpfer, die das Aufklappen der Konstruktion beim Aufbau erleichtern.Das Steppmuster wiederholt sich auf der integrierten Matratze, die sich mit einer Liegefläche von 2,10 Meter Länge, aber nur 1,30 Meter Breite nur für besondere Tage und Begleitungen eignet. Während die zulässige Dachlast üblicherweise 75 Kilogramm beträgt, nennt Porsche 190 bzw. 140 Kilogramm (mit/ohne Dachreling) als zulässige Belastung. Ob das Eigengewicht des Zeltes von etwa 56 Kilo noch abgezogen werden muss, geht aus der Ankündigung nicht eindeutig hervor.Das Dachzelt ist ab sofort in zwei Farbkombinationen bestellbar, der Preis liegt bei 4.980 Euro.