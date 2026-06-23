Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 23.06.2026

Start der Sommerferien sorgt für volle Autobahnen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 26.-28.06.2026

Es ist soweit: Mit dem Sommerferien-Start in ersten Bundesländern beginnt die – vermeintlich – schönste Zeit des Jahres. Für Autofahrer gilt das natürlich eher im umgekehrten Sinne: Die Sommerstaus kommen jetzt mit großen Schritten.