Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 14.04.2026

Ferienende in neun Bundesländern

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.04.2026

Ferienende, Ausflugsverkehr, Baustellen: Nach dem Ende der Osterferien in etlichen Bundesländern steigt die Staugefahr zum Wochenende hin wieder leicht an.