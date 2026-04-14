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Ferienende in neun Bundesländern

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.04.2026

Ferienende, Ausflugsverkehr, Baustellen: Nach dem Ende der Osterferien in etlichen Bundesländern steigt die Staugefahr zum Wochenende hin wieder leicht an.

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Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende mehr Verkehr, vor allem durch Wochenendausflügler in Richtung Alpen und anderen Ausflugsregionen. Insbesondere Freitagnachmittag und Samstagvormittag besteht dann Staugefahr, deren Intensität auch von den Wetterbedingungen abhängen wird.

Wegen des Ferienendes in Sachsen und Thüringen wird außerdem leichter Rückreiseverkehr aus dem Süden und von der Ostseeküste erwartet. In Stuttgart kommt es wegen des Cannstatter Wasen (17.4. bis 10.5.) voraussichtlich zu erhöhtem Besucherverkehr und Parkdruck. Ähnliches wird für Hamburg erwartet, wo der Frühlingsdom am Sonntag endet.

Autofahrer müssen sich zudem auf die weiter bestehenden Abfahrtssperren bei Stau in Tirol am Samstag und Sonntag, im Raum Innsbruck auch am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Das betrifft ebenfalls Streckenabschnitte in Deutschland auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, A93 Inntalautobahn und B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Auch wenn die Baustellentätigkeit auf den Autobahnen noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, steigt sie stetig an. Auf etlichen Strecken kommt es an diesem Wochenende zu Vollsperrungen, so beispielsweise auf der A1 zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Kreuz Leverkusen und der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen, jeweils in beiden Richtungen. In beiden Fällen dauert die Sperrung von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr.

Insgesamt herrscht Staugefahr vor allem auf folgenden Abschnitten:
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln - Arnheim; Würzburg – Nürnberg
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel
  • A6 Mannheim – Heilbronn
  • A7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
  • A13 Berliner Ring – Dresden
  • A27 Bremen – Bremerhaven
  • A42 Dortmund – Kamp–Lintfort
  • A44 Dortmund – Kassel
  • A45 Dortmund – Hagen – Gießen
  • A46 Düsseldorf – Wuppertal
  • A52 Düsseldorf – Essen
  • A57 Krefeld – Köln
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
  • A81 Heilbronn – Stuttgart
  • A96 München – Lindau
Durch Bauarbeiten bleibt die Situation auch im benachbarten Ausland angespannt: So sind in Österreich die Tauern, Brenner- und Inntalautobahn betroffen, in der Schweiz sind insbesondere die Gotthard- und die San-Bernardino-Route. Zusätzlich kann es auf den Verbindungen zwischen Bern, Zürich, Basel und Chur zu Engpässen kommen.

In Italien sind vor allem die Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau stark frequentiert. Am Wochenende ist auch Ferienbeginn in einigen Regionen Frankreichs und der Schweiz, was ebenso wie das Ferienende in Belgien zu erhöhtem Verkehrsaufkommen beitragen kann. Insbesondere an den Grenzübergängen und auch bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.
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