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Ferienende in neun Bundesländern
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.04.2026
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Wegen des Ferienendes in Sachsen und Thüringen wird außerdem leichter Rückreiseverkehr aus dem Süden und von der Ostseeküste erwartet. In Stuttgart kommt es wegen des Cannstatter Wasen (17.4. bis 10.5.) voraussichtlich zu erhöhtem Besucherverkehr und Parkdruck. Ähnliches wird für Hamburg erwartet, wo der Frühlingsdom am Sonntag endet.
Autofahrer müssen sich zudem auf die weiter bestehenden Abfahrtssperren bei Stau in Tirol am Samstag und Sonntag, im Raum Innsbruck auch am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Das betrifft ebenfalls Streckenabschnitte in Deutschland auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, A93 Inntalautobahn und B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Auch wenn die Baustellentätigkeit auf den Autobahnen noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, steigt sie stetig an. Auf etlichen Strecken kommt es an diesem Wochenende zu Vollsperrungen, so beispielsweise auf der A1 zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Kreuz Leverkusen und der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen, jeweils in beiden Richtungen. In beiden Fällen dauert die Sperrung von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr.
Insgesamt herrscht Staugefahr vor allem auf folgenden Abschnitten:
- A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln - Arnheim; Würzburg – Nürnberg
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Nürnberg – München
- A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A13 Berliner Ring – Dresden
- A27 Bremen – Bremerhaven
- A42 Dortmund – Kamp–Lintfort
- A44 Dortmund – Kassel
- A45 Dortmund – Hagen – Gießen
- A46 Düsseldorf – Wuppertal
- A52 Düsseldorf – Essen
- A57 Krefeld – Köln
- A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
- A81 Heilbronn – Stuttgart
- A96 München – Lindau
In Italien sind vor allem die Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau stark frequentiert. Am Wochenende ist auch Ferienbeginn in einigen Regionen Frankreichs und der Schweiz, was ebenso wie das Ferienende in Belgien zu erhöhtem Verkehrsaufkommen beitragen kann. Insbesondere an den Grenzübergängen und auch bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.