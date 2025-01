Verzicht auf PS, Akkugröße bzw. Ausstattung bringt deutliche Preisabschläge

Audi A6 e-tron: Neue Basismodelle

Während der neue Audi A6 e-tron im Straßenbild noch nicht zu sehen ist, öffnen die Ingolstädter bereits die Bestellbücher für günstigere Einstiegsvarianten. Die dürften technisch den meisten Interessenten ausreichen und bringen die Preise in deutlich tiefere Regionen.

Audi Der Audi A6 e-tron ist jetzt mit 286 PS und Heckantrieb ab 62.800 Euro zu haben

ANZEIGE

Audi erweitert wie angekündigt das Modellangebot beim A6 e-tron um zwei neue Basismodelle, die gegenüber den bisherigen Varianten an Leistung und beim Allradmodell auch an Ausstattung einbüßen.Es handelt sich dabei einerseits um eine Quattro-Variante mit 428 PS als Alternative zum S6 e-tron mit seinen 528 PS. Das Drehmoment ist in beiden Fällen identisch (max. 275 Nm vorne, 580 Nm hinten), ebenso die Akkukapazität von 95 kWh netto. Die Reichweite jedoch steigt auf bis zu 716 Kilometer beim Sportback und bis zu 685 Kilometer beim Avant. Die Basispreise beginnen bei 79.800 bzw. 81.450 Euro, entsprechend jeweils 19.700 Euro Differenz zum stärkeren und besser ausgestatteten S-Modell.Wer mit Heckantrieb zufrieden ist, hat nun ebenfalls eine neue Option: 286 PS (mit Launch Control 326 PS) statt der 367/381 PS im bisherigen "performance"-Modell. Hier hat Audi zusätzlich eine kleinere Batterie mit 76 kWh netto installiert, womit die Reichweite auf 627/598 Kilometer sinkt. Im Gegenzug fallen die Basispreise um jeweils 12.800 Euro auf 62.800 bzw. 64.450 Euro.Audi nennt die Preise attraktiv. Die Ersparnis ist tatsächlich beachtlich und die neuen Grundpreise bringen das Auto näher an die Kunden. Doch wie in Ingolstadt üblich, sind zurückhaltende Ausstattung und hohe Optionspreise Standard, wenn auch beim A6 e-tron nicht so ausgeprägt wie in anderen Baureihen. Da ist die Ersparnis schnell wieder draufkonfiguriert, mindestens.