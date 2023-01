Renault mit neuem Chef

Fabrice Cambolive wird CEO ab Februar 2023

Zum 1. Februar 2023 übernimmt Fabrice Cambolive die Verantwortung als CEO der Marke Renault. Als Mitglied des Renault Group Leadership Teams berichtet er an Luca de Meo, CEO der Renault Group.Cambolive, 54, startete seine Laufbahn bei der Renault Group 1992 und war zwanzig Jahre lang in verschiedenen internationalen Vertriebs- und Marketingpositionen in Spanien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Rumänien tätig. Ab 2011 folgten diverse verantwortliche Positionen für die Marke im Ausland, u.a. im Russland und Brasilien. Seit Mai 2022 war Cambolive als Chief Operating Officer der Marke Renault tätig."Ich zähle darauf, dass Fabrice Cambolive die Teams durch den tiefgreifenden Wandel, den die Marke Renault in den kommenden Jahren durchlaufen wird, führen wird", sagte de Meo. Die Marke will 14 neue Modelle bis 2025 einführen.