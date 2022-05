Xavier Ros wechselt als Nachfolger von Dr. Sabine Maaßen von Seat zu Audi

Audi mit neuem Personalvorstand

Audi meldet schon wieder eine Umbesetzung im Vorstand. Dieses Mal betrifft es das Personalressort, das mit einem Seat-Mann besetzt wird.

Audi Xavier Ros folgt bei Audi auf Dr. Sabine Maaßen als Personalvorstand

ANZEIGE

Audi hat überraschend Xavier Ros als neuen Vorstand für Personal und Organisation berufen. Mit dem gebürtigen Spanier, der seine Tätigkeit bereits diesen Freitag aufnimmt, stelle man die Unternehmensspitze noch internationaler auf, erklärte der Autobauer am Donnerstag in Ingolstadt.Xavier Ros studierte Maschinenbau, bevor er 1994 seine Karriere bei Audi in der Produktionslogistik begann. Drei Jahre später übernahm er Projektmanagementtätigkeiten in der A8-Baureihe, 1999 wechselte er in die Technische Entwicklung zu Seat, um die dritte Generation des Ibiza voranzutreiben. Nach Stationen im Generalsekretariat ab 2002 wechselte er 2007 in den Personalbereich bei Seat. Von 2013 bis 2015 übernahm Ros die Personalverantwortung von VW Autoeuropa in Portugal. Seit September 2015 ist er Vorstand für Personal und Organisation bei Seat.Ros folgt bei Audi auf Dr. Sabine Maaßen, die das Amt vor gut zwei Jahren übernommen hatte. Der Autobauer erklärte, die Managerin verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen. Aufsichtsratschef Herbert Diess dankte Maaßen für ihre "wertvolle Arbeit" der vergangenen zwei Jahre und vor allem für das hervorragende Covid-Krisenmanagement in dieser Zeit, sie habe die Transformation bei Audi wesentlich vorangetrieben. Maaßen war vor ihrer Zeit bei Audi für ThyssenKrupp tätig und über zehn Jahre im Vorstand der IG Metall, zuletzt als Leiterin des Justiziariats. Sie hatte bereits mehrere Aufsichtsratsmandate in der Autobranche inne.Über einen Nachfolger für Ros bei Seat ist noch nichts bekannt.