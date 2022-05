Imelda Labbé folgt auf Klaus Zellmer

VW besetzt Marken-Vertriebsvorstand neu

Volkswagen hat eine Nachfolgerin für die frei gewordene Position des Vertriebsvorstands gefunden. Sie hat schon diverse Aufgaben im Konzern übernommen – und zuvor bei Wettbewerbern.

Volkswagen Imelda Labé folgt auf Klaus Zellmer als neue Vertriebsvorständin bei Volkswagen Pkw

ANZEIGE

Imelda Labbé wird zum 1. Juli 2022 neue Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. Sie folgt in dieser Funktion auf Klaus Zellmer, der gleichzeitig neuer Chef von Skoda werden wird.Labbé ist derzeit Sprecherin der Geschäftsführung der Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (OTLG) und verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Vertrieb, dem Produkt- und Markenmanagement sowie dem After-Sales-Geschäft. Sie war von 1986 bis 2013 in internationalen Führungspositionen bei Opel und General Motors (GM) tätig – unter anderem als Opel-Qualitätschefin im Werk Antwerpen und als Opel-Vertriebschefin für den deutschen Markt. 2013 wechselte sie als Chefin von Škoda Deutschland zum Volkswagen-Konzern. Im Sommer 2016 übernahm sie die globale Leitung After Sales bei VW und verantwortete zuletzt das Business Development der Volkswagen AG.Seit März 2022 ist Labbé Sprecherin der Geschäftsführung der Volkswagen OTLG. Sie ist Diplom-Betriebswirtin und erhielt den Master of Science in Management der Stanford University.