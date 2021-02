50 Millionen Pkw von Mercedes und Smart in 75 Jahren

Mercedes mit großem Produktionsjubiläum

Daimler feiert ein großes Produktionsjubiläum: In Stuttgart lief jetzt Pkw Nummer 50.000.000 vom Band. Jedenfalls so ungefähr und natürlich groß und teuer.

Daimler Daimler feiert den 50-millionsten Pkw. Als Jubiläumsauto fungiert die erste neue Mercedes-Maybach S-Klasse

Über 50 Millionen Pkw hat Daimler in den vergangenen 75 Jahren produziert. Die am vergangenen Freitag kommunizierte Zahl umfasst alle Pkw unter den Marken Mercedes-Benz und Smart aus allen Werken weltweit.Weil Mercedes-Benz seit jeher für Luxus stehe, sei er besonders stolz auf dieses außergewöhnliche Produktionsjubiläum, sagte Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer (Bild). "50 Millionen produzierte Fahrzeuge sind ein bedeutender Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte und eine herausragende Teamleistung."Als Jubiläumsauto ausgesucht hat Daimler die allererste neue Maybach-Variante der S-Klasse, die in der hochmodernen "Factory 56" im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen vom Band gerollt ist."Ausgesucht" deshalb, weil vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Zeitspanne, der vielen Produktionsstätten in unterschiedlichen Zeitzonen und der Prototypen deutliche Zweifel daran angebracht sind, dass genau dieser Luxus-Benz das exakt 50millionste Fahrzeug war. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass ein x-beliebiges Auto als solches definiert wurde, es de facto aber nur so ungefähr ist. Das schmälert das große Jubiläum nicht, das Mercedes erstaunlich klein feiert und bebildert, sollte aber einmal erwähnt sein.