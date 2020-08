Florian Kraft kommt von Nissan

Peugeot Deutschland mit neuem Vertriebsdirektor

Peugeot Deutschland in Rüsselsheim hat wieder einen eigenen Vertriebsdirektor. Der Mann ist schon viel herumgekommen in der Welt.

Florian Kraft ist seit Monatsbeginn neuer Vertriebsdirektor bei Peugeot Deutschland. Er übernimmt die Verantwortung von Geschäftsführer Haico van der Luyt, der die Position bislang in Doppelfunktion innehatte.Kraft stieg nach seinem Studium in Paris und Nancy bei Total Deutschland ins Berufsleben ein, im Anschluss wechselte er als stellvertretender Programmmanager zu Renault und arbeitete in dieser Funktion in Paris und Seoul. Nach Stationen bei der Behörde für nukleare Sicherheit in Straßburg und bei der französischen Botschaft in Moskau kam Florian Kraft zu Nissan, zunächst als General Manager in Dubai und Yokohama.Zuletzt verantwortete Kraft, der neben deutsch perfekt französisch und fließend russisch und englisch spricht, bei Nissan Center Europe in Brühl bei Köln die Sparte Netzwerkentwicklung und Kundenzufriedenheit.