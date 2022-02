ADAC: Außerdem neuer Gültigkeitszeitraum

Slowenien-Vignetten nur noch digital erhältlich

Autofahrer benötigen in Slowenien eine Maut-Vignette, die es neuerdings nur noch digital gibt, wie der ADAC mitteilt.

ADAC Die slowenische Maut kann nur noch über eine digitale Vignette bezahlt werden

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, den führt die Route meist über Slowenien. Um möglichst schnell die Strände in Istrien oder an der dalmatinischen Küste zu erreichen, kommt man nicht am Vignettenkauf vorbei. Gibt es für die österreichischen Autobahnen noch beide Maut-Varianten, das traditionelle Klebe-Pickerl und die digitale Vignette, so haben die südlichen Nachbarn in Slowenien nun komplett umgestellt. Hier gilt seit dem 1. Februar 2022 nur noch die digitale Vignette.Genauso wie die österreichische digitale Vignette wird die slowenische E-Vignette (E-Vinjeta) auf das Kfz-Kennzeichen registriert. Sowohl bei den Preisen als auch bei der Gültigkeit der Kurzzeitvignetten gibt es keinen Unterschied zur bisherigen Klebevignette. Neu ist allerdings, dass die slowenischen Jahresvignetten immer zwölf Monate ab dem gewünschten Beginn gültig sind.Für Pkw kostet die Jahresvignette 110 Euro, die Monatsvignette 30 Euro und die 7-Tages-Vignette 15 Euro. Transporter und ähnliche Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht zahlen das Doppelte, ausschlaggebend ist hier eine Höhe von mehr als 1,30 Metern über der Vorderachse. Für Motorräder berechnet Slowenien für Jahres- und Wochen-Maut die Hälfte des Pkw-Tarifs oder für sechs Monate 30 Euro. Zu haben ist die Digital-Vignette online auf der unten verlinkten Seite.Der Karawankentunnel, der Österreich mit Slowenien verbindet, ist von der Vignettenpflicht befreit. Die Nutzung muss allerdings gesondert bezahlt werden. Für die Fahrt in Richtung Süden gibt es etwa beim ADAC das digitale Streckenmautticket. Von Slowenien in Richtung Norden erfolgt die Zahlung direkt an der Mautstelle Hrusica. Das Ticket für die Einzelfahrt kostet 7,60 Euro.