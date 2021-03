Fehlerhafte Schrauben sorgen für Sicherheitsrisiko

KBA warnt vor Thule-Befestigungskits

Schraube locker: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor der Benutzung verschiedener Befestigungssysteme des schwedischen Herstellers Thule für Dachträger.

Thule Unsicher: Rapid Fixpoint Kit von Thule für Dachträgersysteme

ANZEIGE

Autobesitzer, die einen Rapid Fixpoint XT Kit von Thule mit den Modellnummern 3049, 3073, 3123, 3130, 3136 oder 3144 besitzen, sollten diesen keinesfalls mehr benutzen. Das Dachträgersystem könne sich ganz oder teilweise vom Dach des Fahrzeugs lösen, warnte heute das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg. Grund sei eine "defekte Schraubencharge".Die Kits wurden im Zeitraum zwischen 16. Dezember 2019 und 13. März 2020 von Thule-Vertragshändlern verkauft. Sie sind für bestimmte Fahrzeugmodelle vorgesehen ( Übersicht als pdf-Dokument ).Zwar führt Thule seit April 2020 einen Rückruf für das Produkt durch, dennoch konnten diese Fixpoint Kits bisher nicht vollständig aufgefunden werden. Betroffene wenden sich an ihren Händler oder an Thule direkt unter fixpointxtkits@thule.com.