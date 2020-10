Kaum Reiseverkehr trotz Herbstferien und Feiertagen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 30.10.-01.11.2020

Corona macht vielen Dingen einen Strich durch die Rechnung – selbst den lästigen Herbststaus. Und das trotz Ferien und Feiertagen rund um den Monatswechsel.

A 1 Bremen – Hamburg

A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

A 4 Erfurt – Chemnitz – Dresden

A 5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

A 6 Heilbronn – Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg und Flensburg – Hamburg

A 8 Salzburg – München – Stuttgart

A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A 10 Berliner Ring

A 81 Singen – Stuttgart

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 99 Umfahrung München

Autofahrer können am Wochenende vielerorts mit weitgehend freien Straßen und wenig Staus rechnen, prognostiziert der ADAC unter Verweis auf eine sinkende Zahl der Baustellen und verhaltenem Reiseverkehr. Trotz Herbstferien-Beginn in Bayern sowie dem Ende der Ferien in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen dürfte es Corona-bedingt nur wenig Verkehr geben. Allenfalls in Mecklenburg-Vorpommern, wo nach dem Wochenende noch zwei Tage schulfrei sind, könnte etwas mehr los sein.Die zwei regionalen Feiertage, der Reformationstag am 31. Oktober (in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) sowie Allerheiligen am 1. November (in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland) werden den Ausflugsverkehr ebenfalls nur wenig ankurbeln. Trotzdem gilt in den östlichen Feiertagsregionen am Reformationstag ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.Staugefahr besteht auf folgenden Strecken:Im benachbarten Ausland ist die Stausituation an diesem Wochenende entspannt. An den Grenzen ist mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen. Wer aus Risikoregionen zurückkommt, muss sich auf Quarantänemaßnahmen einstellen.