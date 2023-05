Hohe Staugefahr besonders in Süddeutschland

ADAC-Stauprognose für Pfingsten 2023

Pfingsten ist eine schöne Jahreszeit – außer auf dem Weg in die oder von den Pfingstferien. Dort nämlich gibt es üblicherweise beträchliche Staus. Die ADAC-Prognose nennt Details.

ADAC Die Grafik zeigt die Staubelastung auf

deutschen Autobahnen im Sommerreiseverkehr 2023

ANZEIGE

Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring

A 3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck ¬– Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Kaiserslautern ¬– Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A 24 Berlin – Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Autofahrer fast aller Bundesländer sind an und um Pfingsten unterwegs, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende wie zum Beispiel in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo auch noch Dienstag (30. Mai) schulfrei ist, oder einen Urlaub: Baden-Württemberg und Bayern starten in zweiwöchige, Rheinland-Pfalz und das Saarland in eineinhalb beziehungsweise einwöchige Ferien.Besonders groß ist die Staugefahr im Süden Deutschlands. Die massivsten Verkehrsstörungen sind am Freitagnachmittag (26. Mai) im Süden auch noch Samstagvormittag (27. Mai) sowie am Pfingstmontag (29. Mai) zu erwarten. Im Jahr 2022 war der Freitag vor Pfingsten der drittstaureichste Tag des Jahres.Das sind die besonders belasteten Strecken:Die Pfingstreisewelle überzieht auch die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route. Aber auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten braucht man viel Geduld. Urlaubsheimkehrer müssen sich bei der Einreise nach Deutschland vor allem an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) wegen der Grenzkontrollen auf Verzögerungen einstellen.