Jeremy Offer folgt auf Robin Page

Neuer Chefdesigner bei Volvo

Volvo bekommt einen neuen Designchef. Er kommt von einem Elektroauto-Startup, das gerade die halbe Belgeschaft entlässt.

Volvo Jeremy Offer folgt auf Robin Page als Designchef von Volvo

Jeremy Offer wird neuer Chefdesigner von Volvo Cars: Als Global Head of Design tritt er zum 1. Mai 2023 seine Tätigkeit als Teil des Group Management Teams an. Er berichtet direkt an Volvo-CEO Jim Rowan.Jeremy Offer leitete zuletzt als Senior Vice President und Chief Design Officer das Designteam des kriselnden amerikanischen Elektroauto-Startups Arrival, das heute mitteilte, die Hälfte seiner Belegschaft von 1.600 Mitarbeitern zu entlassen. Zuvor war Offer als Leiter für Industriedesign und Teil des Senior Management Teams beim globalen Beratungsunternehmen EPAM unter Vertrag, wo er Service- und Industriedesign in die breitere Beratungspraxis integrierte.Offer sagte laut Mitteilung, die neue Aufgabe sei ihm eine Ehre. Volvo sei ein so traditionsreiches Unternehmen, das "an der Spitze einer neuen Ära steht".Der bisherige Designchef Robin Page soll bei Volvo künftig als "Senior Advisor" arbeiten. Das klingt wie schon kürzlich bei Volkswagen so, als sei er weggelobt worden.