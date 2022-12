Geschenkidee: Autobauer bringt 14seitiges Wimmelbuch

BMW macht Wimmelbuch

"Ich sehe was, was Du nicht siehst – und das ist rot." Wimmelbücher sind der Hit für kleine Kinder und ihre Eltern. Jetzt gibt es auch eines speziell für BMW-affine Haushalte. Der Last-Minute-Geschenketipp.

BMW BMW hat ein eigenes Wimmelbuch auf den Markt gebracht

BMW hat ein eigenes Wimmelbuch auf den Markt gebracht. Auf 14 liebevoll gestalteten Seiten gibt es für die kleinen, aber auch großen BMW-Fans den Kosmos des Autobauers mit unglaublich vielen Details wieder. Auf Entdeckungstour mit "Familie Hintermaier" kann der Leser ins Autohaus gehen und dann beobachten, wie Fahrzeuge im Forschungs- und Innovationszentrum entwickelt und getestet werden oder wie sie im Werk produziert werden.Der Leser ist auch dabei, wenn die ganze Familie voller Vorfreude ihr neues Fahrzeug in der BMW-Welt abholt. Auf einer weiteren Seite können historische BMWs bestaunt werden.Hinter dem Wimmelbuch steckt der Illustrator Max Walther, das Projekt wurde begleitet von Ulrike Kaufmann aus der BMW-Markenkommunikation. Walther hat nach eigenen Aussagen bestimmt schon "25, 30" Wimmelbücher gestaltet. Darunter viele Bücher, in denen Fahrzeuge vorkommen, wie ein Baustellen-Wimmelbuch, ein Feuerwehr-Wimmelbuch, ein Bauernhof-Wimmelbuch, ein Polizei-Wimmelbuch und ein Bagger-Wimmelbuch. "Ich bin immer der Typ, der gefragt wird, wenn's um Autos geht."Gestaltet wurden die Seiten digital. Als Vorlage dienten Fotos, die Walther teilweise selbst aufgenommen hat. Auf der ersten Doppelseite im BMW-Wimmelbuch sind die wichtigsten Gebäude des Autobauers in München vereint: die Konzernzentrale in Form des berühmten Vierzylinders, die BMW-Welt mit ihrem Doppelkegel und das Museum. Im Hintergrund prangen Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt, wie die Frauenkirche oder der Olympiaturm.Das Buch ist seit vergangener Woche für 12,95 Euro im Handel erhältlich und kann auch online bestellt werden (Affiliate-Link). Gute Idee, aber falsche Marke? Es gibt auch Wimmelbücher für Porsche Mercedes oder allgemein über Autos