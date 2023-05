Hohe Staugefahr auf den Fernstrecken

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 17.-21.05.2023

Frühlingszeit – Feiertagszeit – Bauzeit – Stauzeit. Am kommenden langen Wochenende müssen Kurzurlauber und Ausflügler nicht nur an den aktuell rund 1.200 Baustellen mit Behinderungen rechnen. Und zwar mit kräftigen, wie die Vorjahre zeigen.

ANZEIGE

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

A 1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

A 2 Berlin – Hannover – Dortmund

A 3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Chemnitz – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Darmstadt – Karlsruhe

A 6 Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

A 7 Hamburg – Flensburg

A 8 Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Für viele beginnt das Wochenende bereits am Mittwochnachmittag, 17. Mai, dem Tag vor dem bundesweiten Feiertag "Christi Himmelfahrt" am Donnerstag, 18. Mai. Die erste Stau-Spitze erwartet der ADAC entsprechend am Mittwoch von etwa 13 bis 19 Uhr. In den Bundesländern Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Tag nach dem Feiertag, Freitag, 19. Mai, offiziell schulfrei. Unterwegs sind zusätzlich Urlauber aus Hamburg und Sachsen-Anhalt. In beiden Bundesländern enden die einwöchigen Ferien.Die Rückreisewelle erreicht am Sonntagnachmittag (21. Mai) bis zum Abend ihren Höhepunkt. Relativ ruhig dürfte es auf den Fernstraßen am Freitag und Samstag (20. Mai) werden. Im Jahr 2022 war der Tag vor Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste Tag des Jahres.Betroffen sind vor allem die Ballungsraumautobahnen, die Straßen in die Naherholungsgebiete, an die Küste und in die Berge. Konkret:"Christi Himmelfahrt" ist auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag, was bei schönem Wetter lebhaften Ausflugsverkehr auslösen könnte. Dies dürfte sich vor allem auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer bemerkbar machen – etwa in Österreich die Kärntner Seen, das Salzkammergut, der Neusiedlersee sowie die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Etwas längere Fahrzeiten gilt es auch auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route einzuplanen. Die Aufenthalte an den Grenzen bei der Ein- und Ausreise dürften laut ADAC 30 Minuten nicht übersteigen.