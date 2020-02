Viel los auf den Straßen im Süden

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 28.02.-01.03.2020

Saisontypisch müssen sich Autofahrer am kommenden Wochenende auf zahlreiche Behinderungen einstellen. Dies betrifft insbesondere die Fernstrecken in Süddeutschland.

Großraum Hamburg

A 1 Hamburg – Bremen – Osnabrück – Dortmund

A 3 Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A 5 Basel – Frankfurt – Karlsruhe

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A 8 Salzburg – München – Stuttgart

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Singen – Stuttgart

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Am kommenden Wochenende ist mit lebhaften Reiseverkehr und vollen Straßen zu rechnen. In Bayern, Teilen Baden-Württembergs sowie der Mitte und dem Süden der Niederlande enden die Faschings- bzw. Frühjahrsferien, in Hamburg hingegen fällt erst der Startschuss für zweiwöchige Ferien. Neben Hamburgern sind auch Wochenendausflügler und Urlauber, die nicht an Ferientermine gebunden sind, auf dem Weg ins Pistenvergnügen.Das sind die wichtigsten Staustrecken laut ADAC:Der Bettenwechsel in den Wintersportzentren macht sich auch auf den Fernstraßen der Alpenländer bemerkbar. In Österreich betrifft dies vor allem die A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13 Brenner-, A 14 Rheintalautobahn, die B 179 Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen. In Italien wird es voll auf der A 22 Brennerautobahn sowie den Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal sowie in den Vinschgau. Besonders belastete Abschnitte in der Schweiz sind die A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen – Zürich – Bern und die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.An den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim) kann es bei der Einreise nach Deutschland Wartezeiten von bis zu einer Stunde geben.