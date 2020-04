Freie Fahrt für unfreie Bürger

ADAC-Stauprognose für Ostern 2020

Ostern, Sonnenschein, Wochenende – das klingt nach Stau ohne Ende. Doch erstmals seit Jahrzehnten gilt die alte Gleichung in diesem Jahr nicht. Trotz erschwerter Umstände.

Freie Fahrt ja, aber nicht für freie Bürger: Angesichts der Corona-Krise und den daraus resultierenden Einschränkungen rechnet der ADAC für die Osterzeit mit deutlich weniger Verkehr als in den Vorjahren. Nennenswerte Behinderungen und Staus sind nicht zu erwarten, lediglich kurze Verzögerungen an Baustellen und auf den Ballungsraumautobahnen sind möglich. Dies betrifft vor allem Gründonnerstag, 9. April – 2019 zählte dieser Tag noch zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres – und Ostermontag, wenn jeweils Pendler unterwegs sind.Autofahrer müssen auch damit rechnen, dass sie an den Osterfeiertagen auf Lkw treffen. Um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu sichern, wurde in allen Bundesländern das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw befristet aufgehoben. Von starkem Osterreiseverkehr ins Ausland ist wegen der Corona-Pandemie ebenfalls nicht auszugehen. Die Grenzen sind weitgehend dicht. Die Ein- und Ausreise nur aus triftigen Gründen möglich.Der ADAC appellierte an die Bevölkerung, daheim zu bleiben und "verzichtbare" Fahrten "nach Möglichkeit" zu unterlassen. Die rechtlichen Regelungen hierzu unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, sind aber selbst in Bayern, wo sie besonders einschneidend sind, mit vielen Schlupflöchern und unklaren Regelungen versehen. So ist einerseits das verlassen der eigenen Wohnung ohne "triftigen Grund" nicht erlaubt, anderseits erklärt das Ministerium in entsprechenden FAQ-Listen an vielen Stellen, was man unterlassen "soll" und was man "bitte" nicht tun möge. Die Regelungen sind auch in sich nicht konsistent.