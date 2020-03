Kleinwagen mit SUV-Optik und 200 Kilometer Reichweite startet 2021

Dacia Spring: Ausblick auf erstes Elektroauto

Dacia will seine Erfolgsgeschichte in die Zukunft übertragen und arbeitet demzufolge an einem Elektroauto mit dem Namen oder jedenfalls Arbeitstitel Spring. Der jetzt gezeigte Ausblick vermag durchaus Frühlingsgefühle zu wecken.

Dacia Noch ist der Spring eine Studie,

2021 soll die Serienversion des Stromers erscheinen

Noch ist der Frühling nicht da, jedenfalls kalendarisch, aber Dacia feiert ihn schon einmal: Das ursprünglich für den Genfer Salon vorgesehene Showcar hört auf den Namen Spring, Spring Electric.Technisch ist die Umsetzung nicht allzu schwierig, hat Konzernmutter Renault doch mit dem respektive der Zoe eine passende Basis und langjährige Erfahrung mit der E-Mobilität. Wichtig für Dacia ist demnach vor allem das, was man schon immer und insbesondere in letzter Zeit gut vermochte: Packe die Renault-Technik in ein ansehnliches Äußeres, mache das Auto einfach, aber nicht primitiv - und kalkuliere es preislich so, dass die Zielgruppe aus dem positiven Wundern nicht mehr herauskommt.Das ansehnliche Äußere scheint den ersten Bildern nach zu urteilen durchaus gelungen. Der Spring ist ein viersitziges, fünftüriges Citicar mit SUV-Optik. Denkt man sich die Showcar-spezifischen orangefarbenen Dekorelemente an Radläufen, Dachreling, Rädern, Türgriffen und seitlichen Protektoren weg und Details wie Scheibenwischer und Sensorik hinzu, hat man den späteren Spring schon recht gut vor Augen.Konkrete Angaben zur Technik macht Dacia mit Ausnahme der geplanten Reichweite von 200 Kilometern noch nicht. Der Marktstart ist für das kommende Jahr vorgesehen. Die Annahme, dass die Y-förmige Lichtsignatur in den Heckleuchten künftig allgemein Dacia-Merkmal sein wird, hat der Hersteller sogar ausdrücklich bestätigt. Wahrscheinlich wird sie sogar mit LEDs umgesetzt.Dacia verzeichnet seit dem Start in Westeuropa vor 15 Jahren konsequentes Wachstum. In Deutschland wurden nach Unternehmensangaben 680.000 Fahrzeuge verkauft. 2019 legte Dacia hierzulande um 12,1 Prozent auf rund 83.500 Einheiten zu, der Marktanteil wuchs auf gut 2,1 Prozent.