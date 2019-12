Ralf Benecke übernimmt umstrukturiertes Ressort von Frank Lagarde

Renault: Neuer Vorstand für Qualität und Kundenservice

Renault Deutschland hat einen neuen Vorstand für Qualität und Kundendienst. Der bisherige Amtsinhaber wechselt in die Konzernzentrale.

Renault Ralf Benecke ist neuer Vorstand Qualität und Kundenservice bei Renault Deutschland

ANZEIGE

Ralf Benecke ist neuer Vorstand Qualität und Kundenservice der Renault Deutschland AG in Köln. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche der zum 1. Oktober 2019 neu geschaffenen Direktion Qualität und Kundenservice. Benecke hatte diese bereits seit dem 1. Oktober als Direktor geleitet.Benecke (40) studierte Wirtschaftsingenieurwesen an den Universitäten Braunschweig und Compiègne (Frankreich). Nach Abschluss seines Studiums mit deutsch-französischem Doppeldiplom begann Benecke 2007 als Trainee bei Renault in Deutschland. Nach Stationen in den Bereichen Technik, Produktmarketing und Vertriebsaußendienst wurde er Ende 2014 Abteilungsleiter Strategische Projekte und wechselte Mitte 2016 als Direktor Marketing zur RCI Banque Deutschland. Von April 2018 bis September 2019 führte Benecke als Direktor und Mitglied des Renault Direktionskomitees die Direktion Kunde.In der Direktion Qualität und Kundenservice bündelt Renault die Aktivitäten der zuvor getrennten Direktionen Qualität & Kundendienst sowie Kunde. Darunter fallen die Bereiche Technik, Renault Institut und Kundenbetreuung. Der bisherige Vorstand Qualität und Kundendienst, Frank Lagarde, hat eine neue leitende Funktion in der Renault-Zentrale in Paris übernommen.