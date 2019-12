Kaban kommt zurück / Bischoff leitet Konzerndesign

VW bekommt neuen Designchef

Volkswagen ordnet die Designverantwortlichkeiten neu. Mauer konzentriert sich wieder auf Porsche, Bischoff steigt auf, und Kaban kommt zurück. Die Tochtermarken sind von der Umstellung nicht betroffen.

Volkswagen Klaus Bischoff verantwortet künftig konzernweit das VW-Design, Jozef Kaban leitet das VW-Pkw-Design, und Michael Mauer ist oberster Porsche-Designer

Klaus Bischoff, Designchef der Marke Volkswagen Pkw, übernimmt zum 1. April 2020 die konzernweite Verantwortung für das Design. Er übt beide Funktionen zunächst in Personalunion aus. Ab 1. Juli 2020 wird Jozef Kaban die Leitung des Designs der Marke Volkswagen Pkw verantworten. Michael Mauer, bisher in Personalunion Leiter Konzern Design und Leiter Design Porsche, konzentriert sich nach dem Wechsel wieder auf seine Aufgabe bei Porsche.Kaban (46) ist Master of Arts und begann seine Berufslaufbahn 1993 im Exterieur Design bei Volkswagen, zuletzt war er dort Teamleiter, und ab 1998 leitete er parallel auch das Exterieur Design bei Bugatti. 2003 wechselte er zu Audi, wo er ab 2006 das Exterieurdesign in Ingolstadt leitete. Von 2008 bis 2017 verantwortete Kaban das Design der Marke Škoda. Anschließend wechselte er als Leiter Design zu BMW, erst in diesem Jahr in gleicher Funktion zu Rolls-Royce.Bischoff (57) ist Diplom-Designer und arbeitet seit 1989 bei Volkswagen. Seine berufliche Laufbahn begann er im Interieur-Design in Wolfsburg. 1996 wurde er Leiter Design-Konzepte. Nach weiteren verantwortlichen Funktionen als Leiter Interieur Pkw, Leiter Design Exterieur und Leiter Design Gesamtfahrzeug wurde Bischoff 2006 die Leitung des Design Centers Wolfsburg übertragen. 2007 wurde er zum Designchef der Marke Volkswagen Pkw berufen.Mauer (57) studierte Automobil-Design und begann 1986 bei Mercedes-Benz, wo er bis 2000 in verschiedenen Funktionen Design-Verantwortung trug. 2000 wechselte er als Executive Director Design zu Saab und leitete ab 2003 auch das Advanced Design von General Motors Europe. Seit 2004 ist Mauer Leiter Design der Porsche AG. Seit 2016 leitete er in Personalunion den Konzernbereich Design.Bei Audi, Seat und Škoda bleiben die Design-Verantwortlichkeiten unverändert.